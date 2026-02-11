Туск: Польша не будет присоединяться к Совету мира Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет присоединяться к Совету мира, инициированному президентом США Дональдом Трампом, но изучит такую возможность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Onet.

Перед заседанием Совета безопасности, созванного президентом Польши Каролем Навроцким, Туск в очередной раз отрицал возможное участие в организации, возглавляемой Трампом, "в нынешних обстоятельствах".

"Пришло время четко и ясно сказать, что в нынешних обстоятельствах Польша не присоединится к работе Совета по вопросам мира, но мы будем анализировать ситуацию гибко и открыто. Наши отношения с США есть и будут оставаться нашим приоритетом. Если обстоятельства изменятся, мы не исключаем ни одного сценария", – сказал премьер.

Он также заявил, что получил информацию о подготовке учредительного заседания Совета мира, которое состоится 19 февраля в Вашингтоне. Приглашение адресовано в том числе и польским чиновникам. По словам Туска, если Навроцкий примет в нем участие, то должен руководствоваться указаниями от правительства.

"Если президент решит присутствовать на встрече в Соединенных Штатах 19 февраля как свидетель, он, конечно, получит от правительства полное досье относительно дальнейших действий", – заявил глава правительства Польши.

Как известно, 11 февраля президент Польши Кароль Навроцкий созывает Совет национальной безопасности для обсуждения участия страны в Совете мира.

А на прошлой неделе у Навроцкого призвали правительство начать подготовку к членству страны в Совете мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, большинство поляков не поддерживают членство своей страны в Совете мира Дональда Трампа, если за вступление нужно будет заплатить миллиард долларов.

