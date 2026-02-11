Прем’єрка Литви готова перейменувати представництво Тайваню

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не бачить причин, чому представництво Тайваню у Вільнюсі не може бути перейменовано на представництво Тайбея.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Така заява Ругінене демонструє готовність скоригувати рішення, яке спричинило дипломатичний конфлікт з Китаєм у 2021 році.

"Я не бачу жодних причин, чому, наприклад, воно не може називатися представництвом Тайбея. Це не заперечуватиме нашої підтримки демократичних процесів. Ми підтримуємо демократію і свободу в Білорусі, Україні та інших країнах, а також на Тайвані", – сказала прем’єрка Литви.

Водночас вона зауважила, що перейменування представництва не буде швидким рішенням і потребуватиме координації зі стратегічними партнерами.

"Я не бачу великої проблеми [у перейменуванні представництва], але це не рішення, яке можна прийняти за п'ять хвилин. Таке питання слід узгодити зі стратегічними партнерами та обговорити ширше. Але те, що ми поспішили, є фактом", – сказала вона.

Також литовська прем’єрка вважає, що політика країни повинна зосереджуватися на національних інтересах, а не на тому, що вона назвала "уявними цінностями".

"Ми повинні нарешті повернутися до витоків, і рішення, які приймають ті, хто перебуває при владі, повинні бути спрямовані виключно на інтереси цієї країни та людей, які в ній живуть. Занадто довго ми вели порожні розмови про різні уявні або вигадані цінності та абсолютно не пов'язані речі, не замислюючись над тим, що є корисним для цієї країни та її народу", – додала вона.

Також варто зауважити, що до урядової програми Ругінене входить зобов'язання "відновити дипломатичні відносини з Китаєм на тому ж дипломатичному рівні, що й в інших державах-членах Європейського Союзу".

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно Ругінене заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою "Тайванське", аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами й призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм.

Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.

