Премьер Литвы готова переименовать представительство Тайваня

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не видит причин, почему представительство Тайваня в Вильнюсе не может быть переименовано в представительство Тайбэя.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Такое заявление Ругинене демонстрирует готовность скорректировать решение, вызвавшее дипломатический конфликт с Китаем в 2021 году.

"Я не вижу никаких причин, почему, например, оно не может называться представительством Тайбэя. Это не будет отрицать нашей поддержки демократических процессов. Мы поддерживаем демократию и свободу в Беларуси, Украине и других странах, а также на Тайване", – сказала премьер Литвы.

В то же время она отметила, что переименование представительства не будет быстрым решением и потребует координации со стратегическими партнерами.

"Я не вижу большой проблемы [в переименовании представительства], но это не решение, которое можно принять за пять минут. Такой вопрос следует согласовать со стратегическими партнерами и обсудить шире. Но то, что мы поспешили, это факт", – сказала она.

Также литовский премьер считает, что политика страны должна сосредотачиваться на национальных интересах, а не на том, что она назвала "мнимыми ценностями".

"Мы должны наконец вернуться к истокам, и решения, которые принимают те, кто находится у власти, должны быть направлены исключительно на интересы этой страны и людей, которые в ней живут. Слишком долго мы вели пустые разговоры о различных мнимых или вымышленных ценностях и совершенно не связанных вещах, не задумываясь над тем, что будет полезно для этой страны и ее народа", – добавила она.

Также стоит отметить, что в правительственную программу Ругинене входит обязательство "восстановить дипломатические отношения с Китаем на том же дипломатическом уровне, что и в других государствах-членах Европейского Союза".

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно Ругинене заявила, что страна совершила стратегическую ошибку, позволив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

После этого Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой.

