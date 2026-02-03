Прем’єрка Литви назвала відкриття "тайванського" представництва стратегічною помилкою

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене вважає, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою "Тайванське", аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами й призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм.

Про це вона заявила у вівторок, 3 лютого, цитує LRT, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що Литва дійсно кинулася під потяг і програла", – вважає Ругінене.

Вона зазначила, що хоча інші європейські країни також приймають тайванські представництва, вони зробили це після узгодження та використовуючи назву "Представництво Тайбея", що дозволило їм зберегти робочі відносини з Пекіном.

"Це, мабуть, була велика помилка Литви – думати, що якщо ми діятимемо самостійно і зробимо щось першими, світ раптом це оцінить. Ми спробували, у нас є тайванське представництво, але світ цього не оцінив. Ніхто цього не оцінив", – зазначила прем’єрка Литви.

На думку Ругінене, підхід Литви до Китаю повинен базуватися на єдиній європейській позиції та чіткій орієнтації на національні інтереси.

"Якщо ми формуємо відносини або плани, інтереси нашої країни повинні бути пріоритетом номер один – те, що вигідно для Литви та її народу. Якщо це не вигідно, то навіщо бігти самостійно, відокремившись від усього ЄС, шляхом, який нікуди не веде? Цей приклад показав, що міжнародні відносини вимагають іншої тактики", – підсумувала вона.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

У січні минулого року Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

Водночас станом на червень китайські дипломати були відсутні у Вільнюсі з середини травня через напруженість у відносинах між Литвою та Китаєм щодо відновлення офіційного дипломатичного представництва.

Наприкінці листопада Литва звернулася до партнерів по допомогу у наданні консульських послуг у Китаї після того, як Пекін продовжив ігнорувати пропозиції щодо відновлення дипломатичного представництва.

