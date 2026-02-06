Китай заявив про готовність до відновлення дипломатичного діалогу з Литвою

Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою, після того як прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене назвала рішення 2021 року про дозвіл Тайваню відкрити посольство в столиці країни Вільнюсі "помилкою".

Слова речника Міністерства закордонних справ Китаю цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Нещодавно Ругінене заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою "Тайванське", аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами й призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм.

"Ми сподіваємося, що Литва перетворить свою готовність поліпшити двосторонні відносини на конкретні дії, негайно виправить свою помилку, повернеться на правильний шлях дотримання принципу "одного Китаю" і закладе основу для нормалізації відносин між Китаєм і Литвою", – заявив речник китайського МЗС.

Також він наголосив, що двері для спілкування між Китаєм і Литвою "залишаються відкритими".

У січні минулого року Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

Водночас станом на червень китайські дипломати були відсутні у Вільнюсі з середини травня через напруженість у відносинах між Литвою та Китаєм щодо відновлення офіційного дипломатичного представництва.

Наприкінці листопада Литва звернулася до партнерів по допомогу у наданні консульських послуг у Китаї після того, як Пекін продовжив ігнорувати пропозиції щодо відновлення дипломатичного представництва.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Литва завершує конфлікт із Китаєм: як та чому Вільнюс змінює відносини з партнером РФ.