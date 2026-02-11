У Польщі затримали українця, якого розшукували спецслужби України

Польські правоохоронці затримали в аеропорту Жешува громадянина України, якого розшукували за незаконне привласнення цінного майна.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомила польська агенція PAP.

Чоловіка заарештували в аеропорту "Жешув-Ясьонка", коли він повертався рейсом з іспанського Аліканте.

Згідно з інформацією польських прикордонників, його розшукували українські спецслужби за червоним запитом Інтерполу.

Українця підозрюють у незаконному привласненні значної суми коштів та службовій підробці документів. Йому загрожує вісім років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, затриманий громадянин України проживає в Польщі легально. Його доставили до суду, який розгляне запит про екстрадицію. Тим часом щодо нього обрано запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, повідомили прикордонники.

Як повідомляли ЗМІ, 10 лютого у Польщі за запитом Литви контртерористичні служби затримали чотирьох громадян Грузії.

А минулого тижня у Польщі взяли під варту давнього співробітника Міністерства оборони, якого підозрюють у шпигунстві в інтересах Росії.