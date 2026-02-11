В Польше задержали украинца, которого разыскивали спецслужбы Украины

Польские правоохранители задержали в аэропорту Жешува гражданина Украины, которого разыскивали за незаконное присвоение ценного имущества.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило польское агентство PAP.

Мужчину арестовали в аэропорту "Жешув-Ясенка", когда он возвращался рейсом из испанского Аликанте.

Согласно информации польских пограничников, его разыскивали украинские спецслужбы по красному запросу Интерпола.

Украинца подозревают в незаконном присвоении значительной суммы средств и служебной подделке документов. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, задержанный гражданин Украины проживает в Польше легально. Его доставили в суд, который рассмотрит запрос об экстрадиции. Тем временем в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, сообщили пограничники.

Как сообщали СМИ, 10 февраля в Польше по запросу Литвы контртеррористические службы задержали четырех граждан Грузии.

А на прошлой неделе в Польше взяли под стражу давнего сотрудника Министерства обороны, которого подозревают в шпионаже в интересах России.