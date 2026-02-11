Литва попереджає про спроби Білорусі вербувати агентів у соцмережах

Державна служба безпеки Литви (VSD) попередила, що Комітет державної безпеки Білорусі поширює відео на YouTube з метою вербування потенційних агентів, апелюючи до невдоволення литовським урядом.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За даними VSD, у відео литовською мовою, яке поширюється в соціальних мережах, автором вказано білоруський КДБ. У записі йдеться про проблеми, "спричинені несправедливістю уряду".

Відтак глядачів запрошують обговорити їх, зв'язавшись з білоруським КДБ через вказаний "безпечний канал".

Державна служба безпеки Литви закликала населення не піддаватися цій провокації, а також не брати участь у ворожих діях іноземної держави, що може призвести до серйозної кримінальної відповідальності.

"VSD нагадує, що російські та білоруські спецслужби активно використовують соціальні мережі для пошуку потенційних агентів, їх вербування та підтримання з ними контакту", – заявила литовська служба.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не бачить причин для потепління у відносинах з Білоруссю найближчим часом.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що позиція Литви щодо Білорусі залишається однією з найжорсткіших в Європейському Союзі.