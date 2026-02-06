Литва виступає за посилення та продовження санкцій проти Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що позиція Литви щодо Білорусі залишається однією з найжорсткіших в Європейському Союзі.

Про це він заявив в інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

Будріс наголосив, що підтримка продовження та посилення санкцій проти Мінська залишається незмінною.

"Позиція Литви щодо санкцій Європейського Союзу проти Білорусі є чіткою і незмінною. З такою позицією, я вважаю, що ми є однією з найжорсткіших країн в ЄС. Ми вважаємо, що санкції повинні бути продовжені", – акцентував він.

Його коментарі пролунали на тлі внутрішніх дебатів про те, чи можна пом'якшити обмеження щодо Білорусі та обережно поліпшити відносини з Мінськом.

"Розмови, які я спостерігаю в Литві, стосуються того, що сталося б, якби санкції ЄС не існували. У такому випадку були б сценарії "Б", "В" і "Г". Ми б проконсультувалися в регіоні і спочатку розглянули позиції Польщі та Латвії", – сказав він.

Водночас Будріс наголосив, що наразі він не бачить підстав для зміни позиції.

"Ми працюємо над основним сценарієм, і наші зусилля зосереджені на забезпеченні рішення про продовження санкцій у лютому", – додав глава литовського МЗС.

Зазначимо, білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, яка нещодавно вийшла з в'язниці, закликала литовську владу відновити більш інтенсивне транспортне сполучення з Білоруссю.

Водночас прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене не бачить причин для потепління у відносинах з Білоруссю найближчим часом.

Наприкінці січня Литва вручила тимчасовому повіреному Білорусі ноту протесту у зв’язку з черговою появою у повітряному просторі країни метеозондів з Білорусі, через які довелось закривати аеропорт Вільнюса.