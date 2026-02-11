Литва предупреждает о попытках Беларуси вербовать агентов в соцсетях

Государственная служба безопасности Литвы (VSD) предупредила, что Комитет государственной безопасности Беларуси распространяет видео на YouTube с целью вербовки потенциальных агентов, апеллируя к недовольству литовским правительством.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По данным VSD, в видео на литовском языке, которое распространяется в социальных сетях, автором указан белорусский КГБ. В записи говорится о проблемах, "вызванных несправедливостью правительства".

Поэтому зрителей приглашают обсудить их, связавшись с белорусским КГБ через указанный "безопасный канал".

Государственная служба безопасности Литвы призвала население не поддаваться этой провокации, а также не участвовать во враждебных действиях иностранного государства, что может привести к серьезной уголовной ответственности.

"VSD напоминает, что российские и белорусские спецслужбы активно используют социальные сети для поиска потенциальных агентов, их вербовки и поддержания с ними контакта", – заявила литовская служба.

Напомним, недавно премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не видит причин для потепления в отношениях с Беларусью в ближайшее время.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что позиция Литвы в отношении Беларуси остается одной из самых жестких в Европейском Союзе.