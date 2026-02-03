Прем'єрка Литви: немає причин для потепління у відносинах з Білоруссю

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене не бачить причин для потепління у відносинах з Білоруссю найближчим часом.

Заяву очільниці уряду Литви наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Ругінене, для Мінська у взаємодії з Вільнюсом "важливіше демонструвати силу".

"Поки що я не бачу потепління в цих відносинах і, ймовірно, для цього немає причин", – вказала вона.

За словами прем’єрки, вона обговорювала відносини Вільнюса і Мінська з однією з представниць білоруської опозиції Марією Колесниковою, яка перебуває з візитом у Литві.

"Поки Білорусь проявляє агресію, поки вона сприймає тільки мову сили, бачить, що на нас може вплинути лише тиск… ми дійсно не бачимо можливості хоча б трохи розморозити ці відносини. Ми не підтримуємо спілкування мовою сили і чітко про це заявляємо", – підкреслила Ругінене.

Нещодавно литовський міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заявив, що Білорусь не співпрацює з Литвою у запобіганні контрабанді.

Наприкінці січня Литва вручила тимчасовому повіреному Білорусі ноту протесту у зв’язку з черговою появою у повітряному просторі країни метеозондів з Білорусі, через які довелось закривати аеропорт Вільнюса.