ЗМІ: з уряду Стармера може піти ще один посадовець на тлі скандалу з Епштейном

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер може втратити третього посадовця зі свого уряду протягом декількох днів.

За словами співрозмовників, секретар кабінету міністрів Кріс Вормальд готується подати у відставку.

Вормальд був призначений на посаду найвищого державного службовця Британії трохи більше як рік тому, що робить його термін перебування на посаді найкоротшим за всю історію.

За словами британських посадовців, які говорили на умовах анонімності, його ймовірний відхід буде вітатися багатьма членами Лейбористської партії і стане можливістю залучити більш ефективну заміну, а не ознакою подальшої нестабільності в адміністрації Стармера.

Як зазначається, коли Стармер призначив Вормальда в 2024 році, він зажадав "фундаментальної перебудови британської держави", що викликало здивування, адже Вормальд, колишній посадовець міністерства охорони здоров'я, був кар'єрним державним службовцем і не вважався людиною, яка здатна потрясти систему.

Останніми днями прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, засудженим у США.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

На тлі політичного скандалу свою посаду залишили директор з комунікацій в офісі прем’єра Тім Аллан, а також глава адміністрації прем'єра Британії Морган Максвіні.

