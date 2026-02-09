ЗМІ: прем’єрство Стармера – під загрозою через скандал з експослом у США

Майбутнє британського прем’єр-міністра Кіра Стармера перебуває під питанням на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який фігурує у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Джерела агентства розповідають про суперечки у верхівці Лейбористської партії, а також про те, що урядовці готувалися до того, що міністри в приватному порядку попросять Стармера піти у відставку або пригрозять своєю відставкою, якщо він цього не зробить.

Один з помічників міністра кабінету сказав, що шанси Стармера протриматися на посаді до кінця тижня становлять 50 на 50.

У неділю стало відомо про відставку глави адміністрації прем'єра Британії Моргана Максвіні.

Кілька депутатів від Лейбористської партії звинуватили Максвіні в призначенні колишнього лейбористського пера послом у США.

За словами людини, знайомої з обговореннями, Стармер кілька днів роздумував, чи може він дозволити собі продовжувати роботу без Максвіні.

Втрата ідеолога переконливої перемоги лейбористів на виборах 2024 року залишає прем'єр-міністра без захисту в момент, коли розчаровані члени уряду вимагають змін на верхівці.

Тим часом агентство пише, що замінити Стармера на посаді можуть міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг або колишня віцепрем’єрка Анджела Рейнер.

У керівній партії деякі очікують, що Стармер спробує зміцнити свою позицію, запросивши до складу кабінету міністрів таких лівих діячів, як Рейнер, і підвищивши таких політиків, як міністр енергетики Ед Мілібенд, який сам є колишнім лідером партії.

Але інші сумніваються, що Рейнер погодиться увійти в уряд, оскільки зараз вона на крок ближче до того, щоб зайняти місце Стармера.

Один із членів Лейбористської партії заявив, що єдиний спосіб, який допоможе Стармеру протриматись до місцевих виборів у травні, – це бути "кульгавою качкою", а його суперники використають цей час, щоб підготуватися до боротьби.

Агентство пише, що фавориткою на посаду прем’єра зараз вважається Рейнер. Однак представники Лейбористської партії назвали щонайменше шістьох інших кандидатів, серед яких, зокрема, міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд і міністерка закордонних справ Іветт Купер.

Декілька представників правого крила Лейбористської партії запропонували, щоб цю посаду обійняв міністр оборони Джон Гілі.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Раніше Мендельсон оголосив про відставку з Палати лордів Великої Британії після того, як з опублікованих Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна випливли нові факти їхнього листування.

Сам Стармер перепросив за призачення Мендельсона послом у США попри те, що були відомі його зв'язки з педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном.