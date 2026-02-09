Директор з комунікацій в офісі Стармера подав у відставку на тлі скандалу з Епштейном

Директор з комунікацій в офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Тім Аллан залишив свою посаду на тлі політичного скандалу щодо експосла у США Пітера Мендельсона та його зв'язків із засудженим у США сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Аллан заявив, що йде у відставку, щоб "дозволити створення нової команди" в офісі Стармера. У своїй заяві він не згадував про скандал довкола експосла Мендельсона.

За версією журналістів The Guardian, серед причин відставки може бути й те, що за п'ять місяців роботи на уряд Аллану не вдалося досягти жодного суттєвого покращення рейтингів Кіра Стармера.

Зараз прем’єр-міністр Британії зіштовхнувся з найбільшою політичною кризою за час свого перебування на посаді, яка загрожує його відставкою.Чутки про це з’явились на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який фігурує у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Раніше Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США попри те, що були відомі його зв'язки з педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном.

Як стало відомо, 9 лютого у відставку подав глава адміністрації прем'єра Британії Морган Максвіні.