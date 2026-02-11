СМИ: из правительства Стармера может уйти еще один чиновник на фоне скандала с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может потерять третьего чиновника из своего правительства в течение нескольких дней.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, секретарь кабинета министров Крис Вормальд готовится подать в отставку.

Вормальд был назначен на должность высшего государственного служащего Британии чуть больше года назад, что делает его срок пребывания в должности самым коротким за всю историю.

По словам британских чиновников, говоривших на условиях анонимности, его вероятный уход будет приветствоваться многими членами Лейбористской партии и станет возможностью привлечь более эффективную замену, а не признаком дальнейшей нестабильности в администрации Стармера.

Как отмечается, когда Стармер назначил Вормальда в 2024 году, он потребовал "фундаментальной перестройки британского государства", что вызвало удивление, ведь Вормальд, бывший чиновник министерства здравоохранения, был карьерным государственным служащим и не считался человеком, который способен потрясти систему.

В последние дни премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, имевшего связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, осужденным в США.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

На фоне политического скандала свою должность покинули директор по коммуникациям в офисе премьера Тим Аллан, а также глава администрации премьера Британии Морган Максвини.

