Київ отримав енергетичну допомогу від Данії
Українська столиця отримала від Данії партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише "Європейська правда".
У середу, 11 лютого, стало відомо, що до Києва від столиці Данії Копенгагена надійшли три генератори потужністю 88, 110 і 128 кВт та мобільна котельня потужністю 1455 кВт.
"В умовах енергетичної кризи ці джерела живлення допоможуть місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери та житлових будинків", – заявив Кличко.
Цього ж дня швейцарський уряд схвалив пакет енергетичної допомоги Україні на суму 32 млн франків (35 млн євро), який містить генератори та електромодулі.
Нагадаємо, 10 лютого прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну анонсував партію гуманітарної допомоги, яка включає електрогенератори та пожежні автомобілі.
Того ж дня Нідерланди оголосили про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України.