Київ отримав енергетичну допомогу від Данії

Українська столиця отримала від Данії партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише "Європейська правда".

У середу, 11 лютого, стало відомо, що до Києва від столиці Данії Копенгагена надійшли три генератори потужністю 88, 110 і 128 кВт та мобільна котельня потужністю 1455 кВт.

"В умовах енергетичної кризи ці джерела живлення допоможуть місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери та житлових будинків", – заявив Кличко.

Цього ж дня швейцарський уряд схвалив пакет енергетичної допомоги Україні на суму 32 млн франків (35 млн євро), який містить генератори та електромодулі.

Нагадаємо, 10 лютого прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну анонсував партію гуманітарної допомоги, яка включає електрогенератори та пожежні автомобілі.

Того ж дня Нідерланди оголосили про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України.