Нідерланди виділили ще 35 млн євро на підтримку енергетики України

Нідерланди оголосили про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у вівторок, 10 лютого, пише "Європейська правда".

Новий внесок Нідерландів у розмірі 35 млн євро збільшив загальний обсяг підтримки, що здійснюється через Фонд, до 100 млн євро.

Ці 35 млн євро спрямовуються на встановлення систем сонячних електростанцій на дахах будівель.

Мета проєкту – забезпечення живлення об’єктів критичної інфраструктури, насамперед лікарень, навіть в умовах аварійних відключень централізованого електропостачання після російських атак.

На сьогодні загальний обсяг підписаних внесків міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України складає понад 1,8 млрд євро.

Як повідомлялося, 5 лютого до Києва прибула партія зі 177 генераторів від Європейського Союзу.

Крім того, Іспанія передала Україні шість генераторів великої потужності.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ на енергетичні об’єкти України уночі 7 лютого в "Укренерго" звернулися по допомогу до Польщі.

Також писали, що Ватикан організував доставку 80 електрогенераторів, а також ліків і продуктів харчування в Україну.