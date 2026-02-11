Киев получил энергетическую помощь от Дании

Украинская столица получила от Дании партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет "Европейская правда".

В среду, 11 февраля, стало известно, что в Киев от столицы Дании Копенгагена поступили три генератора мощностью 88, 110 и 128 кВт и мобильная котельная мощностью 1455 кВт.

"В условиях энергетического кризиса эти источники питания помогут городу усилить устойчивость критических объектов, учреждений социальной сферы и жилых домов", – заявил Кличко.

В этот же день швейцарское правительство одобрило пакет энергетической помощи Украине на сумму 32 млн франков (35 млн евро), который включает генераторы и электромодули.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну анонсировал партию гуманитарной помощи, которая включает электрогенераторы и пожарные автомобили.

В тот же день Нидерланды объявили о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины.