Швейцарія схвалила енергетичну допомогу Україні на суму 35 млн євро

Швейцарський уряд схвалив пакет енергетичної допомоги Україні на суму 32 млн франків (35 млн євро), який містить генератори та електромодулі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив уряд Швейцарії.

Згідно з повідомленням, Федеральна рада Швейцарії на запит уряду України передасть 80 генераторів різної потужності та 18 електромодулів, що працюють на природному газі.

Пакет також передбачає додаткове обладнання та витрати на транспортування матеріалів. Електромодулі будуть підключені до підприємств централізованого теплопостачання у чотирьох великих містах, які особливо постраждали від енергетичної кризи.

Частина генераторів від швейцарських компаній передана Міністерству розвитку громад та територій України, яке використовуватиме їх за необхідності. Інші генератори та мобільні обігрівачі будуть надані Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Перша партія енергетичної допомоги знаходиться в стадії підготовки й має бути поставлена якомога швидше, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,10 лютого прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну анонсував партію гуманітарної допомоги, яка включає електрогенератори та пожежні автомобілі.

У той же день Нідерланди оголосили про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України.

Як повідомлялося, 5 лютого до Києва прибула партія зі 177 генераторів від Європейського Союзу.