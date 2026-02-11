Генсек НАТО каже, що розповів Трампу про те, що Росія робить в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що американське керівництво знає детально про російські атаки на Україну, у тому числі на цивільні об'єкти.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рютте, відповідаючи на запитання, запевнив журналістів, що американський уряд "повністю усвідомлює" те, під яким тиском перебуває Україна через обстріли, а також що він особисто мав змогу поспілкуватися з Дональдом Трампом і поділитися з ним своїми оцінками ситуації в Україні.

"Якщо коротко, то на обидва ці питання відповідь – так!" – заявив він.

Генсек відмовився розповідати про діалог з Трампом детальніше, пояснивши, що він "ніколи не розкриватиме зміст розмови".

"Однак я стверджую, що американський президент і американська адміністрація повністю в курсі щодо жахливої ситуації в Україні... Так, у США є абсолютна ясність щодо того, що відбувається в Україні. У цьому немає сумнівів", – заявив він.

"І, звичайно, в моїх регулярних контактах з американським президентом ми обмінюємося інформацією", – додав Рютте.

Раніше, під час візиту до України, Рютте заявляв, що виходячи з дій Росії, "вона не налаштована на мир".

Рютте у середу прокоментував відсутність очільника Пентагону на зустрічі міністрів оборони НАТО.

Також генсек розповів, як Альянс взаємодіє з Україною.