Генсек НАТО говорит, что рассказал Трампу о том, что Россия делает в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что американское руководство подробно знает о российских атаках на Украину, в том числе на гражданские объекты.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Рютте, отвечая на вопрос, заверил журналистов, что американское правительство "полностью осознает" то, под каким давлением находится Украина из-за обстрелов, а также что он лично имел возможность пообщаться с Дональдом Трампом и поделиться с ним своими оценками ситуации в Украине.

"Если коротко, то на оба эти вопроса ответ – да!" – заявил он.

Генсек отказался рассказывать о диалоге с Трампом подробнее, пояснив, что он "никогда не будет раскрывать содержание разговора".

"Однако я утверждаю, что американский президент и американская администрация полностью в курсе относительно ужасной ситуации в Украине... Да, у США есть абсолютная ясность относительно того, что происходит в Украине. В этом нет сомнений", – заявил он.

"И, конечно, в моих регулярных контактах с американским президентом мы обмениваемся информацией", – добавил Рютте.

Ранее, во время визита в Украину, Рютте заявлял, что исходя из действий России, "она не настроена на мир".

Рютте в среду прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны НАТО.

Также генсек рассказал, как Альянс взаимодействует с Украиной.