Генсек НАТО розповів, як Альянс взаємодіє з Україною

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що взаємодія НАТО з Україною зараз відбувається активно і одночасно ведеться за кількома форматами.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони, повідомляє "Європейська правда".

Марк Рютте поділився досвідом свого візиту в Україну, під час якого відбувся черговий масовий обстріл української території.

"Україна і український народ знову доводять, що їх не зламати. Проте Україна не змогла б самотужки вести цю боротьбу", – додав він, запевнивши, що НАТО та держави-члени продовжать підтримувати Україну. Зокрема, переговори про це відбудуться під час зустрічі міністрів оборони Альянсу у Брюсселі, на яку приїде також український міністр Михайло Федоров.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії 99% військової підтримки Україні надійшло від союзників і партнерів НАТО", – наголосив Рютте.

Він додав, що НАТО "посилює координацію через командування у Вісбадені" і бере участь у постачанні цієї допомоги.

Крім того, НАТО забезпечує навчання і тренування для бійців ЗСУ за допомогою центру в Бидгощі. Також діють такі компоненти підтримки, як політична взаємодія через інструмент Ради Україна-НАТО, та практична підтримка України через Комплексний пакет допомоги.

"Також наша ініціатива PURL продовжує постачати Україні життєво необхідне американське обладнання за рахунок фінансування, наданого союзниками та партнерами. Це щодня рятує життя в Україні", – нагадав Рютте.

