Генсек НАТО розповів, як Альянс взаємодіє з Україною
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що взаємодія НАТО з Україною зараз відбувається активно і одночасно ведеться за кількома форматами.
Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони, повідомляє "Європейська правда".
Марк Рютте поділився досвідом свого візиту в Україну, під час якого відбувся черговий масовий обстріл української території.
"Україна і український народ знову доводять, що їх не зламати. Проте Україна не змогла б самотужки вести цю боротьбу", – додав він, запевнивши, що НАТО та держави-члени продовжать підтримувати Україну. Зокрема, переговори про це відбудуться під час зустрічі міністрів оборони Альянсу у Брюсселі, на яку приїде також український міністр Михайло Федоров.
"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії 99% військової підтримки Україні надійшло від союзників і партнерів НАТО", – наголосив Рютте.
Він додав, що НАТО "посилює координацію через командування у Вісбадені" і бере участь у постачанні цієї допомоги.
Крім того, НАТО забезпечує навчання і тренування для бійців ЗСУ за допомогою центру в Бидгощі. Також діють такі компоненти підтримки, як політична взаємодія через інструмент Ради Україна-НАТО, та практична підтримка України через Комплексний пакет допомоги.
"Також наша ініціатива PURL продовжує постачати Україні життєво необхідне американське обладнання за рахунок фінансування, наданого союзниками та партнерами. Це щодня рятує життя в Україні", – нагадав Рютте.
Раніше у НАТО заявили, у постачанні ракет Patriot не було затримки, попри заяви президента Зеленського.
Також повідомлялося, що держави НАТО готові фінансувати американську зброю для ЗСУ попри проблеми з Гренландією.
Посол при НАТО назвала шість країн, що найбільше допомогли Україні у закупівлі зброї в США.