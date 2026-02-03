Рютте: "остання атака Росії підтверджує, що вона не налаштована на мир"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що нічна комбінована атака Росії проти України вкотре підтверджує, що у Москві не налаштовані на реальні мирні переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові у Верховній Раді 3 лютого.

Рютте у виступі згадав про триваючий переговорний процес за участі США, Росії та України.

"Тут досягнуто важливого прогресу. Але Росія продовжує атакувати – як минулої ночі. Це демонструє їхню несерйозність щодо миру", – зазначив генсек НАТО.

Він запевнив, що західні партнери продовжать чинити тиск на Росію та підтримувати Україну.

Рютте наголосив, що друзі України, так само як самі українці, "не хотіли би другого Будапештського меморандуму чи ще одного "Мінська".

"НАТО поруч з Україною на роки вперед. Ваша безпека – це наша безпека, ваш мир – це наш мир. Він повинен бути справедливим і довготривалим", – наголосив Марк Рютте.

У виступі він також зазначив, що 90% ракет для української ППО надійшло через програму PURL, що передбачає купівлю американської зброї для України коштом інших союзників.

Генсек НАТО прибув до Києва вранці 3 лютого та вочевидь перетнув кордон ще під час триваючої атаки. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з Майдану Незалежності, де вони разом вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.

Міністр закордонних справ України після нічної атаки РФ назвав її свідченням того, що очільнику Кремля байдуже і на переговори, і на обіцянки Трампу.