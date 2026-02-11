Рютте прокоментував відсутність очільника Пентагону на зустрічі міністрів оборони НАТО

Відсутність на засіданні міністрів оборони НАТО, яка відбудеться в Брюсселі 12 лютого, міністра оборони Сполучених Штатів Піта Гегсета жодним чином не можна трактувати як негативний сигнал з боку Вашингтона, натомість інтенсивна робота США в рамках НАТО триває.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції 11 лютого.

Рютте не вважає відсутність Гегсета на саміті міністрів оборони держав-членів НАТО негативним сигналом від США.

"Ні. Я взагалі так не думаю. Мушу сказати, мої дискусії, мої контакти з вищим керівництвом США – Білим домом, Пентагоном, Державним департаментом – такі ж інтенсивні, як завжди", – заявив Рютте, відповідаючи на питання, чи надсилає якийсь сигнал НАТО від США відсутність міністра оборони США на міністерській зустрічі в Брюсселі вдруге поспіль.

Він також додав, що "ці хлопці (американці. – "ЄП") працюють по всьому світу". "Звісно, НАТО важливий, але вони також мають працювати у Західній півкулі. Вони мають працювати в Тихоокеанському регіоні", – переконаний генсек НАТО.

Тому він запевнив, що "цілком згоден, що не завжди тут можуть бути найвищі міністри".

"Елбрідж Колбі (який представлятиме США в Брюсселі 12 лютого. – "ЄП") – дуже важлива особа. Він є заступником міністра (Undersecretary of War), він дуже відповідальний за політику. За останні 18 місяців ми стали близькими друзями, добрими друзями. Тож я дуже радий, що він тут, і ми маємо можливість поспілкуватися з ним", – додав Марк Рютте.

