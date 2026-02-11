Глава МЗС Німеччини тисне на країни Центральної Азії щодо санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав країни Центральної Азії однозначно стати на бік Європейського Союзу у підтримці України.

Про це він сказав перед зустріччю з міністрами закордонних справ Туркменістану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану та Казахстану, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Міністр нагадав, що ЄС ввів масштабні санкції, щоб стримати російську військову машину.

"Сьогодні я хочу чітко заявити: спроби обійти ці санкції підтримують загарбницьку війну Росії і, таким чином, безпосередньо загрожують інтересам безпеки Європейського Союзу", – сказав Вадефуль.

Як повідомлялося, незважаючи на санкції ЄС, заборонені товари продовжують безперешкодно потрапляти із Німеччини до Росії через розгалужену мережу "тіньової пошти".

А Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) у листопаді повідомило про викриття мережі відмивання грошей на понад $1 млрд, яка діяла по всій країні та підтримувала російські схеми ухилення від санкцій і фінансування війни проти України.