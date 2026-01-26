У Німеччині викрили "тіньову пошту" із доставки посилок до Росії

Незважаючи на санкції ЄС, заборонені товари продовжують безперешкодно потрапляти із Німеччини до Росії через розгалужену мережу "тіньової пошти".

Про це свідчить розслідування німецького видання Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними кількамісячного розслідування журналістів, схему організували колишні співробітники дочірньої компанії державної пошти Росії у Берліні.

Система постачання вантажів до РФ була налагоджена на тлі розслідування прокуратури Берліна проти топменеджменту компанії RusPost GmbH. Ця структура є німецькою "дочкою" російської державної пошти.

Центром нової схеми стала логістична компанія, заснована наприкінці 2022 року. Офіційно вона зареєстрована в Кельні за адресою, де є лише поштова скринька, проте фактично операції проводяться через величезний склад поблизу аеропорту Берлін-Бранденбург (BER). Звідти 40-тонні фури регулярно виїжджають у бік Москви.

Журналісти провели експеримент, відправивши п’ять посилок через пункти прийому в російських супермаркетах Німеччини. У деклараціях вказали "книги та шапки", але всередині насправді були підсанкційні електронні компоненти. Оплата пакунка склала 26 євро, без видачі чека.

На посилки клеїли етикетки державної пошти Узбекистану (UzPost), яка офіційно не має права працювати в Німеччині. За даними інсайдерів, між поштами РФ та Узбекистану існує конфіденційна угода для обходу санкцій.

Трекери показали, що вантаж пройшов шлях із Берліна через Польщу та Білорусь до Москви. Кордон ЄС та Білорусі у Бресті фури перетнули без жодних перевірок.

Ключовою фігурою схеми називають Дмитрія В., колишнього гендиректора RusPost GmbH, якого Кремль ще у 2014 році відправив до Берліна для розбудови поштової мережі. Хоча прокуратура Берліна закрила справу проти нього у 2024 році через "брак доказів", розслідування Bild доводить, що він продовжує негласно керувати потоками товарів до Росії.

Минулого року німецька митниця вже виявляла в посилках цієї мережі електроніку, прикраси та готівку, призначені для РФ. Проте, як свідчить розслідування, канал постачання продовжує працювати майже безперешкодно.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 грудня продовжила економічні санкції проти Росії ще на шість місяців: вони діятимуть до 31 липня 2026 року.

ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.