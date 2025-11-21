У Британії викрили схему відмивання грошей, пов’язану з обходом санкцій РФ

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило про викриття мережі відмивання грошей на понад $1 млрд, яка діяла по всій країні та підтримувала російські схеми ухилення від санкцій і фінансування війни проти України.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За даними NCA, у межах міжнародної операції "Дестабілізація" злочинці використовували готівку від вуличної злочинності, конвертували її у криптовалюту та забезпечували фінансові канали для російських спецслужб, наркоторговців і структур, пов’язаних із державою.

Як зазначається, одним із ключових елементів схеми стало придбання контрольного пакета акцій киргизького Keremet Bank, який перебуває під санкціями США.

За інформацією американського Мінфіну, продаж банку був спрямований на створення центру обходу санкцій для російських торговельних платежів.

У NCA заявили, що частка в банку належала компанії, пов’язаній з українцем Джорджем Россі, який, за версією британських та американських спецслужб, очолює мережу TGR.

Сам Россі перебуває під санкціями США.

Також у британському агентстві наголосили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні транзакції, які підтримували російські компанії з оборонного, авіаційного та технологічного секторів.

Зазначається, що у другій фазі операції силовики Британії, США, Франції, Іспанії та Ірландії вже заарештували 128 осіб, а лише у Великій Британії вилучили понад 25 млн фунтів (близько $32,7 млн) готівки й криптовалюти.

Заступник директора NCA з економічних злочинів Сал Мелкі заявив, що розслідування демонструє "справжній масштаб" кримінальних мереж, які поєднують вуличну злочинність із державним фінансуванням операцій Росії.

Keremet Bank повідомив, що оскаржить рішення про санкції.

На початку листопада Міністерство фінансів США оголосило про проти восьми фізичних та двох юридичних осіб, яких звинуватило у причетності до схем відмивання грошей.

Також писали, що з Франції до США екстрадували 33-річну громадянку Білорусі Яну Леонову, яку звинувачують у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю, контрабанді, відмиванні грошей та шахрайстві проти Сполучених Штатів.