Глава МИД Германии давит на страны Центральной Азии из-за санкций против России

Новости — Среда, 11 февраля 2026, 17:17 — Иванна Костина

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал страны Центральной Азии однозначно занять сторону Европейский Союз в поддержке Украины.

Об этом он сказал перед встречей с министрами иностранных дел Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Министр напомнил, что ЕС ввел масштабные санкции, чтобы сдержать российскую военную машину.

"Сегодня я хочу четко заявить: попытки обойти эти санкции поддерживают захватническую войну России и, таким образом, непосредственно угрожают интересам безопасности Европейского Союза", – сказал Вадефуль.

Как сообщалось, несмотря на санкции ЕС, запрещенные товары продолжают беспрепятственно попадать из Германии в Россию через разветвленную сеть "теневой почты".

А Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) в ноябре сообщило о разоблачении сети отмывания денег на более чем $1 млрд, которая действовала по всей стране и поддерживала российские схемы уклонения от санкций и финансирования войны против Украины.

