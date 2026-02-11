Каллас: питання безпеки Арктики не повинні відвертати увагу ЄС від України

Попри важливість розв'язання питань безпеки Арктики, найгостріший безпековий виклик для Європейського Союзу наразі залишається в Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС 11 лютого.

Безпекові проблеми, пов’язані з Арктикою, не мають відволікати ЄС від України, переконана головна дипломатка ЄС.

"Ми в Європейському Союзі також (як і в рамках НАТО. – "ЄП") розробляємо нашу нову арктичну стратегію", – повідомила Каллас.

Вона розповіла, що відмінність від попередніх стратегій полягає в тому, що "попередні стосувалися питань клімату, досліджень, рибальства та навколишнього середовища, але не стосувалися питання безпеки".

"Нещодавно я була в Арктиці, і вважаю, що важливо, щоб ми залишалися пильними, але (щоб це) не відвертало нашої уваги від того, де наразі найгостріші загрози – а це, звісно, Україна", – наголосила висока представниця ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 11 лютого у Брюсселі європейські міністри оборони обговорять з українським колегою Михайлом Федоровим військову підтримку України з боку ЄС.

Європейський парламент у середу, 11 лютого, підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні кредит в розмірі 90 млрд євро для фінансування військових та бюджетних витрат у 2026-27 роках.

Джерела "ЄвроПравди" раніше повідомляли, що ЄС у рамках гарантій безпеки хоче облаштувати два військові тренувальні центри в Україні.