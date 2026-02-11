Каллас: вопросы безопасности Арктики не должны отвлекать внимание ЕС от Украины

Несмотря на важность решения вопросов безопасности Арктики, самый острый вызов безопасности для Европейского Союза сейчас остается в Украине.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС 11 февраля.

Проблемы безопасности, связанные с Арктикой, не должны отвлекать ЕС от Украины, убеждена главная дипломатка ЕС.

"Мы в Европейском Союзе также (как и в рамках НАТО. – "ЕП") разрабатываем нашу новую арктическую стратегию", – сообщила Каллас.

Она рассказала, что отличие от предыдущих стратегий заключается в том, что "предыдущие касались вопросов климата, исследований, рыболовства и окружающей среды, но не касались вопроса безопасности".

"Недавно я была в Арктике, и считаю, что важно, чтобы мы оставались бдительными, но (чтобы это) не отвлекало нашего внимания от того, где сейчас самые острые угрозы – а это, конечно, Украина", – подчеркнула высокий представитель ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 11 февраля в Брюсселе европейские министры обороны обсудят с украинским коллегой Михаилом Федоровым военную поддержку Украины со стороны ЕС.

Европейский парламент в среду, 11 февраля, поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро для финансирования военных и бюджетных расходов в 2026-27 годах.

Источники "ЕвроПравды" ранее сообщали, что ЕС в рамках гарантий безопасности хочет обустроить два военных тренировочных центра в Украине.