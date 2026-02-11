Рада ЄС остаточно схвалила нові правила митного оподаткування невеликих посилок

11 лютого Рада ЄС офіційно затвердила нові правила митного оподаткування товарів, що містяться в невеликих посилках, які надходять до Євросоюзу, переважно через електронну комерцію.

Про відповідне рішення "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Нові правила є відповіддю на те, що такі посилки наразі надходять до ЄС без мита, що призводить до недобросовісної конкуренції.

"У зв'язку з бурхливим розвитком глобальної електронної комерції митні правила ЄС повинні йти в ногу з часом. Скасування застарілого звільнення від мита для невеликих посилок допоможе підтримати бізнес ЄС і закрити шляхи для недобросовісних продавців. Тепер нам потрібно рішуче рухатися вперед у напрямку загальної митної реформи, яка є ключовою частиною пазлу в підвищенні конкурентоспроможності та безпеки ЄС", – сказав Макіс Керавнос, міністр фінансів Кіпру, який головує в Раді ЄС.

Рішення скасовує пільги щодо митних зборів на основі порогу для посилок вартістю менше 150 євро, що ввозяться до ЄС.

Отже, митні тарифи почнуть застосовуватися до всіх товарів, що ввозяться до Євросоюзу, як тільки запрацює митний центр обробки даних ЄС, який обговорюється в рамках більш широкої фундаментальної реформи митної системи. Наразі це очікується в 2028 році.

До цього часу держави-члени ЄС домовилися запровадити тимчасове фіксоване мито в розмірі 3 євро на товари, що містяться в невеликих посилках вартістю менше 150 євро, які надсилаються безпосередньо споживачам в ЄС. З 1 липня 2026 року мито стягуватиметься з кожної окремої категорії товарів, визначених за їхніми тарифними підпозиціями, що містяться в посилці.

Нагадаємо, у Франції вважають, що Європейський Союз повинен розглянути можливість введення 30% загального мита на китайські товари або 30% знецінення євро щодо юаня, щоб протидіяти напливу дешевого імпорту.

Останнім часом заговорили у багатьох країнах Європи про навалу дешевих товарів сумнівної якості з китайських онлайн-платформ. Деякі платформи вже потрапляли під розслідування і штрафи національних органів.