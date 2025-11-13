Нідерланди пропонують запровадити мито на дешеві посилки з Китаю

Міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен заявив, що обговорить зі своїми європейськими колегами питання щодо введення митних зборів на посилки із низькою вартістю, аби вирішити проблему навантаження на митну систему малими посилками із Китаю.

Про це він сказав перед зустріччю зі своїми європейськими колегами в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Хейнен вважає, що Європейський Союз повинен вирішити проблему невеликих посилок, що надходять з Китаю.

Відтак він наголосив, що обговорить з іншими міністрами фінансів ЄС питання про введення митних зборів також на посилки вартістю менше ніж 150 євро.

"Ми повинні взяти під контроль невеликі посилки, що надходять до ЄС з Китаю", – наголосив він.

У травні стало відомо, що Європейська комісія планує ввести фіксований збір у 2 євро на кожну низьковартісну посилку, що доставляється споживачам у межах ЄС з країн.

Наприкінці жовтня повідомляли, що в уряді Молдови розмірковують над заходами регулювання посилок з наддешевими товарами з таких онлайн-платформ як Temu і Joom.

Подібні дискусії почалися і в інших країнах. Так, в Естонії також розмірковують над інакшим регулюванням, тому що потік товарів з китайських онлайн-платформ за короткий час зріс у десять разів.