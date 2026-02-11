Уряд Бабіша продовжить політику попередників щодо довгострокового перебування українців

Кабінет міністрів Чехії хоче слідувати за попереднім урядом Петра Фіали щодо так званого спеціального довгострокового проживання для українських біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Довгострокове проживання призначене для самодостатніх та економічно активних біженців, які повинні відповідати суворим критеріям. Якщо вони отримають дозвіл на проживання, їм буде гарантовано ще п'ять років перебування в Чехії, а також надана можливість отримати постійне місце проживання.

Цей тип дозволу на проживання був введений урядом Фіали і минулого року його отримали близько шістнадцяти тисяч осіб; уряд Бабіша хоче повторити цей проєкт на подібних умовах.

Кабінет Андрея Бабіша обговорить поправку до цього положення на засіданні уряду в понеділок, що дозволить повторити весь процес цього року.

"Завдяки поправці до регламенту уряд розпочне процес реєстрації осіб, які мають тимчасовий захист, для отримання спеціального довгострокового проживання в 2026 році на таких самих умовах, як і в 2025 році", – йдеться в офіційному тексті доступних матеріалів до поправки.

Змінюються лише терміни, але вимоги до біженців повинні залишитися такими ж, як і ті, що були введені урядом Фіали та колишнім міністром внутрішніх справ Вітом Ракушаном. "Процес реєстрації відбуватиметься в тому ж дусі, що і в 2025 році", – йдеться в описі поправки.

Заявник на цей тип проживання повинен мати дохід у розмірі 440 000 чеських крон брутто на рік, причому поріг збільшується на 110 000 чеських крон за кожну додаткову особу в домогосподарстві. Заявник також не повинен отримувати гуманітарну допомогу, призначену для біженців, що її потребують, не повинен мати заборгованості по медичному страхуванню, а його діти повинні відвідувати школу обов'язкової освіти.

За останніми статистичними даними Міністерства внутрішніх справ, в Чехії перебуває понад 398 000 біженців з України. Переважна більшість з них має так званий тимчасовий захист, який завжди продовжується на рік і гарантується Європейським Союзом, але ті, хто є самодостатніми, могли б і, ймовірно, знову зможуть подати заявку на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання, який надасть їм безпеку в країні ще на п'ять років і можливість згодом подати заявку на постійне проживання.

Рух SPD, очолюваний Томіо Окамурою, часто критикує українців. "Ми посилимо умови проживання іноземців у Чехії, включаючи українців", – заявив Окамура, наприклад, у середині січня.

У своїй передвиборчій програмі SPD наголосив на гаслі "Працюй насамперед для громадян Чеської Республіки". Серед своїх цілей він зазначив: "Впровадження принципу "чехи перші" – зобов'язання компаній насамперед заповнювати вакансії громадянами Чеської Республіки".

Головна урядова сила, рух ANO, давно наголошує на потребі іноземців для чеського ринку праці. "Що стосується людей, які тут працюють, ми ніколи не мали нічого проти них. Навпаки, я завжди підтримував присутність українських робітників у будівельній галузі, промисловості, сфері послуг тощо", – заявив Карел Гавлічек, нинішній перший віцепрем'єр-міністр і міністр промисловості, в інтерв'ю Novinky відразу після виборів.

За словами Окамури, до кінця травня має бути готовий законопроєкт, який має на меті посилити умови перебування іноземців, зокрема українців. Він хотів би обмежити час, протягом якого біженці можуть перебувати за межами Чехії, та посилити контроль, щоб запобігти зловживанню гуманітарною допомогою для людей, які її потребують. Однак цей закон має пройти весь законодавчий процес, що може зайняти багато місяців.

Нагадаємо, станом на кінець 2025 року в ЄС мали тимчасовий захист 4,35 млн українців, за останній місяць року його оформили близько 24,6 тисячі осіб.

