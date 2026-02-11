Правительство Бабиша продолжит политику предшественников в отношении долгосрочного пребывания украинцев

Кабинет министров Чехии хочет следовать за предыдущим правительством Петра Фиалы в отношении так называемого специального долгосрочного проживания для украинских беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Долгосрочное проживание предназначено для самодостаточных и экономически активных беженцев, которые должны соответствовать строгим критериям. Если они получат вид на жительство, им будет гарантировано еще пять лет пребывания в Чехии, а также предоставлена возможность получить постоянное место жительства.

Этот тип вида на жительство был введен правительством Фиалы и в прошлом году его получили около шестнадцати тысяч человек; правительство Бабиша хочет повторить этот проект на аналогичных условиях.

Кабинет Андрея Бабиша обсудит поправку к этому положению на заседании правительства в понедельник, что позволит повторить весь процесс в этом году.

"Благодаря поправке к регламенту правительство начнет процесс регистрации лиц, имеющих временную защиту, для получения специального долгосрочного проживания в 2026 году на таких же условиях, как и в 2025 году", – говорится в официальном тексте доступных материалов к поправке.

Меняются только сроки, но требования к беженцам должны остаться такими же, как и те, что были введены правительством Фиалы и бывшим министром внутренних дел Витом Ракушаном. "Процесс регистрации будет проходить в том же духе, что и в 2025 году", – говорится в описании поправки.

Заявитель на этот тип проживания должен иметь доход в размере 440 000 чешских крон брутто в год, причем порог увеличивается на 110 000 чешских крон за каждого дополнительного человека в домохозяйстве. Заявитель также не должен получать гуманитарную помощь, предназначенную для нуждающихся беженцев, не должен иметь задолженности по медицинскому страхованию, а его дети должны посещать школу обязательного образования.

По последним статистическим данным Министерства внутренних дел, в Чехии находится более 398 000 беженцев из Украины. Подавляющее большинство из них имеет так называемую временную защиту, которая всегда продлевается на год и гарантируется Европейским Союзом, но те, кто являются самодостаточными, могли бы и, вероятно, снова смогут подать заявку на специальное разрешение на долгосрочное проживание, которое предоставит им безопасность в стране еще на пять лет и возможность впоследствии подать заявку на постоянное проживание.

Движение SPD, возглавляемое Томио Окамурой, часто критикует украинцев. "Мы ужесточим условия проживания иностранцев в Чехии, включая украинцев", – заявил Окамура, например, в середине января.

В своей предвыборной программе SPD сделал акцент на лозунге "Работай в первую очередь для граждан Чешской Республики". Среди своих целей он отметил: "Внедрение принципа "чехи первыми" – обязательство компаний в первую очередь заполнять вакансии гражданами Чешской Республики".

Главная правительственная сила, движение ANO, давно подчеркивает необходимость иностранцев для чешского рынка труда. "Что касается людей, которые здесь работают, мы никогда не имели ничего против них. Наоборот, я всегда поддерживал присутствие украинских рабочих в строительной отрасли, промышленности, сфере услуг и т. д.", – заявил Карел Гавличек, нынешний первый вице-премьер-министр и министр промышленности, в интервью Novinky сразу после выборов.

По словам Окамуры, до конца мая должен быть готов законопроект, цель которого – ужесточить условия пребывания иностранцев, в частности украинцев. Он хотел бы ограничить время, в течение которого беженцы могут находиться за пределами Чехии, и усилить контроль, чтобы предотвратить злоупотребление гуманитарной помощью для людей, которые в ней нуждаются. Однако этот закон должен пройти весь законодательный процесс, что может занять много месяцев.

Напомним, по состоянию на конец 2025 года в ЕС имели временную защиту 4,35 млн украинцев, за последний месяц года ее оформили около 24,6 тысячи человек.

