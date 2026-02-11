Зеленский высказался по поводу идеи "вступления авансом" для Украины, которую обсуждают в ЕС

Президент Владимир Зеленский на фоне слухов о "плане" Европейского Союза по "частичному" членству Украины в ЕС напомнил, что для страны в этом вопросе важна конкретная дата.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

Недавно Politico писало, что Евросоюз якобы вынашивает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в следующем году. План якобы предусматривает, что Украина получит место за столом ЕС еще до того, как проведет все реформы, необходимые для получения полных прав членства.

Комментируя этот вопрос, Зеленский сказал, что относится к таким "слухам очень осторожно".

"Я говорил следующее и хочу это подчеркнуть – Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению к 2027 году. По крайней мере, главные вещи мы сделаем. Второе: я хочу конкретную дату", – акцентировал он.

По словам украинского президента, если в договоре, который потенциально будут подписывать США, Россия, Украина и Европа, не будет даты вступления Украины в ЕС – РФ "сделает все, чтобы заблокировать процесс".

"Поэтому для нас ЕС – это конкретика, потому что это еще раз подчеркиваю гарантии безопасности. Гарантии безопасности для Украины – это конкретика с конкретной датой", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее в Брюсселе придумали новый формат работы над вступлением Украины в ЕС, чтобы фактическая подготовка к членству не тормозилась из-за вето Венгрии на начало переговоров.

Недавно заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина ожидает политического решения о членстве в ЕС в 2027 году.

Читайте подробно: В ЕС на честном слове. Что стоит за разговорами о 2027 году и "частичном" членстве Украины