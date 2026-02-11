Зеленський: США не пов'язують питання виборів з гарантіями безпеки

Президент Володимир Зеленський заперечив, що США погрожують відмовитися від своїх же гарантій безпеки у разі якщо в Україні не оголосять дату виборів президента.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Президент коментував публікацію Financial Times про нібито його наміри оголосити 24 лютого дату виборів президента і референдуму щодо територіальної цілісності.

" Я багато разів казав щодо виборів... Ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки. Питання виборів підіймають ті чи інші партнери України, сама вона це ніколи не підіймала, але ми безумовно готові до виборів. Це дуже просто зробити: зробіть припинення вогню – будуть вибори. Тобто це питання безпеки", – наголосив Зеленський.

Він згадав, що США піднімали питання виборів, але зазначив, що не хоче вдаватися в деталі. Також Зеленський заперечив інформацію про те, що США нібито погрожують відмовитись від своїх же гарантій безпеки.

"Ні. Вони не погрожують відмовлятись від гарантій безпеки. До речі, вони не пов'язують вибори з гарантіями безпеки", – заявив Зеленський.

Раніше Зеленський висловив сподівання, що Україна та США досягнуть розуміння в ході нового раунду переговорів, запланованих на наступний тиждень.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що американські та українські переговірники також обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Також, за даними Reuters, на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та Запорізької АЕС.