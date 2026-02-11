Інститут нацпам'яті Польщі вимагає системних дозволів на ексгумації жертв Волинської трагедії

Інститут національної пам'яті Польщі заявляє, що без системних дозволів на екгумації жертв Волинської трагедії та гідного їх поховання неможливі діалог і примирення.

Про це йдеться у заяві інституту на сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

У заяві коментують пропозицію директора українського ІНП щодо "сміливого діалогу", кульмінацією якого має стати запланований на травень польсько-український конгрес істориків та видача дозволів на ексгумації, щоб, як він сам каже, справа Волині "з часом втратила своє значення".

За словами польського інституту, діалог необхідний, спільні наукові дослідження – також.

"Але примирення починається не з конференц-залів, а з правди, гідного поховання жертв і реальних адміністративних рішень", – йдеться у заяві, в якій стверджується про відсутність інформації про наступні дозволи на ексгумації.

"Без згоди на пошукові та ідентифікаційні роботи розмови про "розрядку напруженості" звучать як побажання", – стверджує ІНП Польщі.

"Отже, якщо ми хочемо говорити про справжній прорив, потрібні конкретні дії: системні дозволи на ексгумації, ідентифікація жертв і гідне поховання. На цьому фундаменті можна будувати діалог і примирення", – йдеться у заяві.

За словами польського інституту, конгрес істориків може бути важливим елементом цього процесу.

"Але без правди, витягнутої з землі, і без імен, повернутих жертвам, він залишиться лише символом", – заявляють в ІНП Польщі.

Як відомо, питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що врегулювання питання ексгумацій жертв Волинської трагедії здатне вибити у Росії аргумент у її спробі посварити Україну і Польщу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю ЄвроПравді запевнив, що з боку України не буде ніяких перешкод для пошукових робіт та ексгумацій жертв Волинської трагедії.