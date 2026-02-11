Институт нацпамяти Польши требует системных разрешений на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Институт национальной памяти Польши заявляет, что без системных разрешений на эксгумацию жертв Волынской трагедии и достойного их захоронения невозможны диалог и примирение.

Об этом говорится в заявлении института на странице в Facebook, передает "Европейская правда".

В заявлении комментируют предложение директора украинского ИНП о "смелом диалоге", кульминацией которого должен стать запланированный на май польско-украинский конгресс историков и выдача разрешений на эксгумации, чтобы, как он сам говорит, дело Волыни "со временем потеряло свое значение".

По словам польского института, диалог необходим, совместные научные исследования – также.

"Но примирение начинается не с конференц-залов, а с правды, достойного захоронения жертв и реальных административных решений", – говорится в заявлении, в котором утверждается об отсутствии информации о следующих разрешениях на эксгумации.

"Без согласия на поисковые и идентификационные работы разговоры о "разрядке напряженности" звучат как пожелания", – утверждает ИНП Польши.

"Итак, если мы хотим говорить о настоящем прорыве, нужны конкретные действия: системные разрешения на эксгумации, идентификация жертв и достойное захоронение. На этом фундаменте можно строить диалог и примирение", – говорится в заявлении.

По словам польского института, конгресс историков может быть важным элементом этого процесса.

"Но без правды, извлеченной из земли, и без имен, возвращенных жертвам, он останется лишь символом", – заявляют в ИНП Польши.

Как известно, вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что урегулирование вопроса эксгумаций жертв Волынской трагедии способно выбить у России аргумент в ее попытке поссорить Украину и Польшу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью ЕвроПравде заверил, что со стороны Украины не будет никаких препятствий для поисковых работ и эксгумаций жертв Волынской трагедии.