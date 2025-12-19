Навроцький: врегулювання проблеми ексгумацій завадить РФ розділяти Україну і Польщу

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що врегулювання питання ексгумацій жертв Волинської трагедії здатне вибити у Росії аргумент у її спробі посварити Україну і Польщу.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає "Європейська правда".

Навроцький сказав, що під час розмови з Зеленським ішлося про конкретні 26 запитів Інституту національної пам'яті на ексгумаційні роботи на території України.

За його словами, у спільному інтересі України і Польщі є спільне поховання жертв Волинської трагедії.

"Це випливає з християнських цінностей, які також об'єднують Польщу і Україну", – сказав він.

Водночас Навроцький додав, що для РФ інструменталізація історії, минулого, брехня про минуле – це один з фундаментів її імперіалістичної поведінки.

"Ми з президентом Зеленським свідомі, що, вирішуючи це питання, реалізуючи 26 запитів, ми вибиваємо у Російської Федерації аргумент і спробу ділити нас і дезінформувати" – сказав Навроцький.

"Я вірю, що наша сьогоднішня зустріч це питання вирішить", – додав він.

Навроцький також заявив, що питання національної пам’яті були одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Зазначимо, 16 грудня представники України та Польщі під час робочої зустрічі обговорили план і засади пошукових та ексгумаційних робіт на території обох країн у наступному році.

Як відомо, питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею.