Сибіга: жодних перешкод для ексгумацій жертв Волинської трагедії з боку України не буде

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що з боку України не буде ніяких перешкод для пошукових робіт та ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сибіга зазначив, що, на його думку, Україна й Польща останнім часом досягли "значного прогресу" в дуже чутливих історичних питаннях і він щасливий це бачити.

"Президент Зеленський підтримав те, що пошукові роботи і ексгумації мають безперешкодно відбуватися. І вони відбуваються, видаються дозволи з обох сторін. І я можу чітко сказати: жодних перешкод для ексгумації не може бути, не повинно бути, і не буде. Бо всі жертви заслуговують на вшанування, на пам'ять", – сказав глава МЗС України.

Андрій Сибіга вважає, що наявні суперечності у відносинах з Польщею не стануть нездоланною перешкодою для вступу України у ЄС, і у Варшаві розуміють, що членство України – в інтересах і самої Польщі.

Нагадаємо, у грудні польські дослідники отримали дозвіл на нові пошуки масових поховань у Пужниках на Тернопільщині.

Читайте повний текст інтерв’ю з Сибігою про мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.