Як файли Епштейна стали проблемою для королівської родини Норвегії і чи встоїть монархія

Опубліковані на початку 2026 року матеріали у справі засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна спричинили хвилю політичних потрясінь у різних куточках світу.

У Великій Британії захиталося крісло під прем'єр-міністром Кіром Стармером, а у Норвегії під ударом монархія.

Про те, як новий "злив" файлів Епштейна може вдарити по норвезькій монархії, читайте в статті Уляни Кричковської і Юрія Панченка з "Європейської правди" Кінець монархії? Як дружба принцеси з Епштейном може змінити систему влади у Норвегії. Далі – стислий її виклад.

Новий масив оприлюднених файлів свідчить про дуже тісні взаємини із секс-злочинцем Епштейном норвезької кронпринцеси Метте-Маріт – дружини спадкоємця престолу принца Гокона, майбутньої королеви Норвегії.

Ім’я Метте-Маріт сотні разів фігурує в документах, оприлюднених у новій хвилі публікацій у справі Епштейна.

Згідно з матеріалами, які охоплюють період із 2011 по 2014 рік, між нею та фінансистом підтримувався контакт, а в січні 2013 року вона провела чотири дні в його резиденції в Палм-Біч (Флорида).

Хоча зміст оприлюднених листів не свідчить про причетність принцеси до злочинної діяльності, факт комунікації з особою, яка згодом була засуджена за сексуальні злочини, спричинив гостру суспільну дискусію.

У відповідь на хвилю публікацій Метте-Маріт виступила з публічною заявою, в якій визнала, що контакти з Епштейном були помилкою, та висловила жаль через власну "недбалість" у виборі кола спілкування.

Однак поширена інформація одразу вдарила по її репутації – Рада з питань психічного здоров'я Норвегії, в якій Метте-Маріт була патронесою, заявила про призупинення співпраці з кронпринцесою.

Хоча самі листи не містять доказів протиправних дій з боку принцеси, їхній зміст створює враження регулярного і доволі невимушеного контакту, що й стало предметом гострої суспільної дискусії в Норвегії.

Оприлюднені цього року файли свідчать, що Метте-Маріт продовжувала спілкування з Епштейном навіть після того, як йому висунули звинувачення у численних сексуальних злочинах.

Тобто, висунуті проти Епштейна звинувачення не стали причиною для принцеси припинити спілкування.

Публікація файлів збіглася в часі з іншим серйозним іміджевим ударом – Маріус Борг Хойбі, син кронпринцеси від попередніх стосунків, опинився в центрі кримінального провадження: йдеться про арешт та судовий процес за звинуваченнями у домашньому насильстві та зґвалтуваннях.

Подвійний іміджевий удар може виявитися фатальним для інституту монархії в одній із найстабільніших країн НАТО. Або щонайменше – вплинути на систему спадкування престолу в цій скандинавській країні.

Варто нагадати, легітимність норвезької монархії базується на рішенні Стортингу (парламенту). Саме депутати час від часу голосують за збереження монархічного устрою.

На перший погляд, нинішній скандал не став загрозою для монархії – у парламенті зберігається стійка промонархічна більшість.

Як показало останнє голосування, за перехід до республіканської форми правління виступають лише крайні ліві партії: "Червоні" та Соціалістична ліва партія. Натомість за збереження монархії голосують депутати керівної Робочої партії, а також Партії прогресу, Партії центру, Консервативної партії та Християнської народної партії.

Та чи збережеться така підтримка у майбутньому?

Адже політики не можуть ігнорувати суспільну думку, а ця думка змінюється не на користь монархії.

Нові соціологічні опитування засвідчили помітне зниження рівня довіри як до самої кронпринцеси, так і до інституту монархії загалом.

І підтримка ідеї монархії може продовжити падіння.

