Прем’єр Норвегії про зв’язок кронпринцеси з Епштейном: це було погане рішення

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре прокоментував нові факти у справі засудженого в США за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна, у яких стверджується про його зв’язок з кронпринцесою Метте-Маріт, назвавши це "поганим рішенням" з боку королівської особи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Норвезька принцеса згадується сотні разів у період з 2011 по 2014 рік в останніх файлах у справі Епштейна, опублікованих Міністерством юстиції США, що стосуються Епштейна. Згідно з документами, принцеса Метте-Маріт провела чотири дні в будинку Епштейна в Палм-Біч, Маямі, у січні 2013 року.

Коли почав з'являтися зміст її електронних листів злочинцю, принцеса опублікувала заяву в суботу, в якій зазначила, що шкодує про свою "недбалість". Вона також висловила своє співчуття та солідарність із жертвами злочинів, скоєних Джеффрі Епштейном.

Прем'єр-міністр Норвегії погодився з тим, що це була недбалість з боку принцеси.

Стьоре також розкритикував колишнього прем'єр-міністра Норвегії Турбйорна Ягланда після того, як стало відомо, що він планував сімейну відпустку на приватному острові Епштейна, хоча потім скасував її.

Нагадаємо, нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна, розкривають деталі його "стосунків" із британською елітою, зокрема ймовірно – з братом британського короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором.

Раніше британський прем’єр Кір Стармер висловив переконання, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор має дати свідчення перед Конгресом США щодо своїх зв’язків зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках з Епштейном.