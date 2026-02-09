Рада з питань психічного здоров'я Норвегії дистанціювалася від кронпринцеси через Епштейна

Рада з питань психічного здоров'я Норвегії заявила про призупинення співпраці з кронпринцесою Метте-Маріт після того, як стало відомо про її тісне спілкування із засудженим за сексуальні злочини американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Про це заявила генеральна секретарка Ради Тове Гундерсен, пише NRK, передає "Європейська правда".

Кронпринцеса Метте-Маріт є патронесою Ради з питань психічного здоров'я. У понеділок, 9 грудня, Рада заявила про призупинення співпраці з нею.

Гундерсен зазначила, що кронпринцеса перебуває у складній ситуації й потребує часу, щоб зібратися з думками.

"Ми вважаємо, що в цій критичній і серйозній ситуації їй слід надати такий час. На 2026 рік не планується жодних заходів чи співпраці з королівською принцесою", – зазначила вона.

Відтак генеральна секретарка Ради закликала до глибшого вивчення та розуміння зв’язків з Епштейном.

"Ми всі рішуче засуджуємо випадки торгівлі людьми, насильства та сексуального насильства. Ніхто не повинен сприяти мовчанню та двозначності. Це лише призводить до того, що жертви залишаються з почуттям сорому, а злочинці залишаються на свободі. Це стосується нас усіх. Ніхто не повинен зазнавати сексуального насильства", – додала Гундерсен.

Як відомо, Мін’юст США оприлюднив мільйони сторінок матеріалів справи Епштейна, з яких випливли конкретні деталі спілкування з ним десятків відомих осіб, у тому числі норвезької кронпринцеси Метте-Маріт.

Принцеса опублікувала заяву, в якій зазначила, що шкодує про свою "недбалість". Вона також висловила своє співчуття та солідарність із жертвами злочинів, скоєних Епштейном.

Прем’єр Норвегії, коментуючи скандал, зазначив, що спілкування кронпринцеси з Епштейном було "поганим рішенням".

Публікація файлів Епштейна збіглася у часі з іншим іміджевим ударом для королівської родини – арештом та судом над сином Метте-Маріт за звинуваченнями у домашньому насильстві і зґвалтуваннях.

У Норвегії 44% опитаних громадян вважають, що Метте-Маріт не мала б зійти на престол після того, як стало відомо про її тісне спілкування з Епштейном.

Через виявлені факти спілкування з Епштейном залишила посаду посол Норвегії в Йорданії та Іраку Муна Юль, чоловік якої – також норвежець і впливовий перемовник в ООН – схоже, був близьким товаришем покійного мільярдера.