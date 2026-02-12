Как файлы Эпштейна стали проблемой для королевской семьи Норвегии и устоит ли монархия

Опубликованные в начале 2026 года материалы по делу осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна вызвали волну политических потрясений в разных уголках мира.

В Великобритании зашаталось кресло под премьер-министром Киром Стармером, а в Норвегии под ударом монархия.

О том, как новый "слив" файлов Эпштейна может ударить по норвежской монархии, читайте в статье Ульяны Кричковской и Юрия Панченко из "Европейской правды" Конец монархии? Как дружба принцессы с Эпштейном может изменить систему власти в Норвегии. Далее – краткое изложение.

Новый массив обнародованных файлов свидетельствует о очень тесных взаимоотношениях с секс-преступником Эпштейном норвежской кронпринцессы Метте-Марит – жены наследника престола принца Гокона, будущей королевы Норвегии.

Имя Метте-Марит сотни раз фигурирует в документах, обнародованных в новой волне публикаций по делу Эпштейна.

Согласно материалам, охватывающим период с 2011 по 2014 год, между ней и финансистом поддерживался контакт, а в январе 2013 года она провела четыре дня в его резиденции в Палм-Бич (Флорида).

Хотя содержание обнародованных писем не свидетельствует о причастности принцессы к преступной деятельности, факт общения с лицом, которое впоследствии было осуждено за сексуальные преступления, вызвал острую общественную дискуссию.

В ответ на волну публикаций Метте-Марит выступила с публичным заявлением, в котором признала, что контакты с Эпштейном были ошибкой, и выразила сожаление по поводу собственной "небрежности" в выборе круга общения.

Однако распространенная информация сразу ударила по ее репутации – Совет по вопросам психического здоровья Норвегии, в котором Метте-Марит была патронессой, заявил о приостановлении сотрудничества с кронпринцессой.

Хотя сами письма не содержат доказательств противоправных действий со стороны принцессы, их содержание создает впечатление регулярного и довольно непринужденного контакта, что и стало предметом острой общественной дискуссии в Норвегии.

Обнародованные в этом году файлы свидетельствуют, что Метте-Марит продолжала общаться с Эпштейном даже после того, как ему были предъявлены обвинения в многочисленных сексуальных преступлениях.

То есть, выдвинутые против Эпштейна обвинения не стали причиной для принцессы прекратить общение.

Публикация файлов совпала по времени с другим серьезным имиджевым ударом – Мариус Борг Хойби, сын кронпринцессы от предыдущих отношений, оказался в центре уголовного производства: речь идет об аресте и судебном процессе по обвинениям в домашнем насилии и изнасилованиях.

Двойной имиджевый удар может оказаться фатальным для института монархии в одной из самых стабильных стран НАТО. Или, по крайней мере, повлиять на систему наследования престола в этой скандинавской стране.

Стоит напомнить, что легитимность норвежской монархии основана на решении Стортинга (парламента). Именно депутаты время от времени голосуют за сохранение монархического строя.

На первый взгляд, нынешний скандал не стал угрозой для монархии – в парламенте сохраняется устойчивое промонархическое большинство.

Как показало последнее голосование, за переход к республиканской форме правления выступают только крайне левые партии: "Красные" и Социалистическая левая партия. За сохранение монархии голосуют депутаты правящей Рабочей партии, а также Партии прогресса, Партии центра, Консервативной партии и Христианской народной партии.

Но сохранится ли такая поддержка в будущем?

Ведь политики не могут игнорировать общественное мнение, а это мнение меняется не в пользу монархии.

Новые социологические опросы показали заметное снижение уровня доверия как к самой кронпринцессе, так и к институту монархии в целом.

И поддержка идеи монархии может продолжить падение.

