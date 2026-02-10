США очікують нові оголошення про закупівлю американської зброї для України 12 лютого

Під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі у четвер, 12 лютого, Сполучені Штати очікують, що держави-члени альянсу зроблять оголошення про нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами 10 лютого.

12 лютого очікуються нові оголошення про фінансування ініціативи PURL – закупівлі американської зброї коштами європейських (та інших) держав-членів і партнерів НАТО.

"Приблизно за шість місяців з моменту запуску ініціативи союзники зобов’язалися закупити американську зброю на суму понад 4,5 млрд доларів для задоволення нагальних потреб України на полі бою. Ми очікуємо нових оголошень під час міністерської зустрічі", – заявив Вітакер.

Він повідомив, що "наразі 21 союзник по НАТО та два партнери публічно заявили про свою підтримку".

"Через PURL союзники перебирають на себе фінансову відповідальність за довгострокову допомогу Європи Україні у сфері безпеки", – нагадав посол США в НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", Вітакер також назвав три країни, які купили Україні найбільше американської зброї в рамках PURL.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте під час візиту в Україну пообіцяв, що знайде понад $15 млрд на закупівлю зброї для ЗСУ у рамках PURL.

Також Рютте повідомив, що 90% ракет для української ППО, які вона використовує зараз, надійшло через програму PURL.

Збої у постачаннях ракет для ППО є болючим питанням для Києва, зокрема, Зеленський різко розкритикував Європу у Давосі через проблеми на цьому напрямку.