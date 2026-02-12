Великобритания анонсировала еще полмиллиарда на ПВО для Украины

Великобритания предоставит дополнительно полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную помощь противовоздушной обороне Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили перед началом министерского заседания в штаб-квартире НАТО.

Британия поддерживает украинскую противовоздушную оборону на сумму 0,5 млрд фунтов стерлингов.

"Сегодня днем я подтверждаю, что Великобритания предоставляет дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону Украины", – сообщил Хили.

Он подчеркнул, что участие Великобритании в совместных проектах НАТО и ее поддержка Украины "служат свидетельством того, что Великобритания является силой добра в мире, строя новое соглашение о европейской безопасности в рамках НАТО".

"Я горжусь Вооруженными силами Великобритании, я горжусь лидерством Великобритании, я горжусь преданностью Великобритании нашим союзникам. Мы поддержим вас, мы защитим вас, мы будем бороться с вами в эту новую эру угроз и жесткой силы", – подчеркнул Хили.

Как сообщала "Европейская правда", 12 февраля стало известно, что Великобритания присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит первые $205 млн.

Напомним, во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 12 февраля, Соединенные Штаты ожидают, что государства-члены Альянса сделают объявление о новых закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Глава дипмиссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук перечислила государства, оказавшие Украине наибольшую помощь в закупке критически необходимого американского оружия, включая ПВО.