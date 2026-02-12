Укр Рус Eng

Глава МЗС Естонії обурився дискваліфікацією МОК українського скелетоніста за "шолом пам’яті"

Новини — Четвер, 12 лютого 2026, 11:42 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолому пам’яті". 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X, коментуючи оголошення МОК.

Тсахкна заявив, що дискваліфікація Гераскевича за використання шолома, яким він вшановує атлетів, загиблих внаслідок російської агресії, необґрунтована. 

"Це вже не про правила щодо обладнання – це придушення голосу країни, яка зараз під атакою. Вшанування пам’яті вбитих внаслідок війни РФ – це не порушення, це наш моральний обов’язок. А коли за вшанування карають, нейтральність перетворюється на співучасть", – прокоментував очільник МЗС Естонії. 

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня також засудила рішення МОК щодо дискваліфікації Гераскевича.

Про дискваліфікацію Владислава Гераскевича стало відомо вранці 12 лютого. У попередні дні він здійснив тренувальні заїзди у своєму "шоломі пам’яті" і сказав, що не виконуватиме вимогу МОК замінити його іншим на змаганнях. 

