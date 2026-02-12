Глава МЗС Естонії обурився дискваліфікацією МОК українського скелетоніста за "шолом пам’яті"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолому пам’яті".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X, коментуючи оголошення МОК.

Тсахкна заявив, що дискваліфікація Гераскевича за використання шолома, яким він вшановує атлетів, загиблих внаслідок російської агресії, необґрунтована.

Disqualifying Ukrainian athlete Vladyslav Heraskevych for paying tribute to victims of Russian aggression is indefensible.



This is not about equipment rules, it is about suppressing the voice of a nation under attack.



Remembering those killed by Russia’s war is not a… https://t.co/ngBGuxRQg9 – Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 12, 2026

"Це вже не про правила щодо обладнання – це придушення голосу країни, яка зараз під атакою. Вшанування пам’яті вбитих внаслідок війни РФ – це не порушення, це наш моральний обов’язок. А коли за вшанування карають, нейтральність перетворюється на співучасть", – прокоментував очільник МЗС Естонії.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня також засудила рішення МОК щодо дискваліфікації Гераскевича.

Про дискваліфікацію Владислава Гераскевича стало відомо вранці 12 лютого. У попередні дні він здійснив тренувальні заїзди у своєму "шоломі пам’яті" і сказав, що не виконуватиме вимогу МОК замінити його іншим на змаганнях.