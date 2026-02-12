Глава МИД Эстонии возмутился дисквалификацией МОК украинского скелетониста за "шлем памяти"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование "шлема памяти".

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X, комментируя объявление МОК.

Тсахкна заявил, что дисквалификация Гераскевича за использование шлема, которым он чтит память спортсменов, погибших в результате российской агрессии, необоснованна.

Disqualifying Ukrainian athlete Vladyslav Heraskevych for paying tribute to victims of Russian aggression is indefensible.



This is not about equipment rules, it is about suppressing the voice of a nation under attack.



Remembering those killed by Russia’s war is not a… https://t.co/ngBGuxRQg9 – Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 12, 2026

"Это уже не о правилах в отношении оборудования – это подавление голоса страны, которая сейчас подвергается нападению. Почитание памяти убитых в результате войны РФ – это не нарушение, это наш моральный долг. А когда за почтение наказывают, нейтральность превращается в соучастие", – прокомментировал глава МИД Эстонии.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также осудила решение МОК о дисквалификации Гераскевича.

О дисквалификации Владислава Гераскевича стало известно утром 12 февраля. В предыдущие дни он совершил тренировочные заезды в своем "шлеме памяти" и сказал, что не будет выполнять требование МОК заменить его другим на соревнованиях.