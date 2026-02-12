Укр Рус Eng

Глава МИД Эстонии возмутился дисквалификацией МОК украинского скелетониста за "шлем памяти"

Новости — Четверг, 12 февраля 2026, 11:42 — Мария Емец

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование "шлема памяти".

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X, комментируя объявление МОК.

Тсахкна заявил, что дисквалификация Гераскевича за использование шлема, которым он чтит память спортсменов, погибших в результате российской агрессии, необоснованна. 

"Это уже не о правилах в отношении оборудования – это подавление голоса страны, которая сейчас подвергается нападению. Почитание памяти убитых в результате войны РФ – это не нарушение, это наш моральный долг. А когда за почтение наказывают, нейтральность превращается в соучастие", – прокомментировал глава МИД Эстонии.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также осудила решение МОК о дисквалификации Гераскевича.

О дисквалификации Владислава Гераскевича стало известно утром 12 февраля. В предыдущие дни он совершил тренировочные заезды в своем "шлеме памяти" и сказал, что не будет выполнять требование МОК заменить его другим на соревнованиях.

