Орбан розповів про свій рецепт перемоги для Європи: "Не надсилати гроші Україні"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан озвучив журналістам свій "рецепт" перемоги Європи: перестати надсилати кошти Україні.

Цю заяву, як передає кореспондентка "Європейської правди", Орбан зробив на полях позачергового саміту лідерів ЄС 12 лютого у Бельгії, присвяченому підвищенню конкурентоспроможності Європейського Союзу.

Орбан знову закликав Євросоюз припинити фінансову допомогу Україні.

"По-перше, зупинити війну. Війна – це погано для бізнесу. Шукайте миру. По-друге, не надсилайте свої гроші комусь іншому, якщо вони вам потрібні для вашої конкурентоспроможності. Тож не надсилайте гроші Україні", – заявив угорський прем’єр, відповідаючи на питання журналістів про "найпростіший рецепт перемоги для Європи".

Як третій пункт "рецепту перемоги", Віктор Орбан назвав максимальне зменшення цін на енергоносії.

"Це так просто", – підсумував він.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Брюссель і Київ "оголосили війну" Будапешту – щодо ідеї "вступу в ЄС авансом" для України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Угорщина готується вкотре поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба".

27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".