Посла України викликали в МЗС Угорщини через "безсоромне втручання" у вибори

МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто звинуватив українську владу в проведенні агресивної кампанії, спрямованої на втручання у внутрішні справи Угорщини.

"Сьогодні ми викликали посла України до МЗС в Будапешті. Ми не будемо терпіти жодного втручання у вибори в Угорщині, включаючи спроби України вплинути на їх результати та втрутитися у виборчий процес на користь партії "Тиса", – заявив угорський міністр.

За його словами, протягом останніх тижнів президент України та український уряд нібито проводили "відкриту, безсоромну та агресивну кампанію" втручання у вибори.

Сійярто підкреслив, що право вирішувати майбутнє країни належить виключно угорському народу.

"Лише угорський народ може вирішувати майбутнє Угорщини. Це рішення приймається в Угорщині, а не в Брюсселі і, звичайно, не в Києві. Ми будемо захищати наш суверенітет усіма можливими засобами!" – наголосив очільник МЗС Угорщини.

Угорська влада вже не вперше звинувачує зовнішні сили у підтримці опозиції перед виборами. Партія "Тиса", яку згадав міністр, є головним політичним опонентом уряду Віктора Орбана.

26 січня Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись в парламентські вибори та розпорядився викликати на розмову українського посла у Будапешті.

Минулого тижня Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на потиличник". У промові він не уточнив, про якого Віктора йде мова.

Орбан відповів на промову Зеленського у Давосі, заявивши, що "кожен отримає те, на що заслуговує".